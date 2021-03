Sensibilisation au tri En ligne, 27 mai 2021-27 mai 2021, Lille.

Sensibilisation au tri

En ligne, le jeudi 27 mai à 14:00

Sensibilisation au tri ———————- Lors de cet atelier, trucs et astuces vous seront dévoilés pour que vous deveniez imbattables sur le tri des déchets dans votre logement. Pourquoi et comment trier de manière efficace : on vous dit tout ! ### → Jeudi 27 mai 2021 de 14h à 16h Cette animation se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. Inscription gratuite via ce formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdstwaGvwe0C_2sYntB1P4pIGPOHulgbQDf0c95aLNqQ4bP0g/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdstwaGvwe0C_2sYntB1P4pIGPOHulgbQDf0c95aLNqQ4bP0g/viewform?usp=sf_link)

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Pourquoi et comment trier de manière efficace : on vous dit tout !

En ligne Lille Lille Lille-Centre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-27T14:00:00 2021-05-27T16:00:00