Sensibilisation au compostage sur le marché de Saint-Simon Place de l’église de Saint-Simon Toulouse, mercredi 27 mars 2024.

Sensibilisation au compostage sur le marché de Saint-Simon Rendez-vous au marché de Saint-Simon pour parler compostage et gestion de résidus de jardin ! Mercredi 27 mars, 09h00 Place de l’église de Saint-Simon Entrée Libre

Venez découvrir le stand de Toulouse Métropole : pourquoi et que composter ? Et si nos résidus de jardin étaient des ressources ? Des réponses et des astuces vous seront proposées.

Retrouvez toutes les autres initiatives nationales de Tous au compost sur la carte des événements 2024 en cliquant ICI.

Place de l'église de Saint-Simon Place de l'église 31100 Saint-Simon, Toulouse Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie

Tous au compost