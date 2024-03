Sensibilisation au compostage sur le marché d’Aucamville Place Jean-Louis Bazerque, 31140 Aucamville Aucamville, dimanche 7 avril 2024.

Sensibilisation au compostage sur le marché d’Aucamville Rendez-vous au marché d’Aucamville pour parler compostage et gestion de résidus de jardin ! Dimanche 7 avril, 09h30 Place Jean-Louis Bazerque, 31140 Aucamville Entrée Libre

Venez découvrir le stand de Toulouse Métropole : pourquoi et que composter ? Et si nos résidus de jardin étaient des ressources ? Des réponses et des astuces vous seront proposées.

Retrouvez toutes les autres initiatives nationales de Tous au compost sur la carte des événements 2024 en cliquant ICI.

Place Jean-Louis Bazerque, 31140 Aucamville 31140 Aucamville Aucamville 31140 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://tousaucompost.fr/ »}]

Tous au compost