Naintré La Barque Naintré, Vienne Sensibilisation artistique La Barque Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Sensibilisation artistique La Barque, 8 janvier 2022, Naintré. Sensibilisation artistique

du samedi 8 janvier 2022 au mardi 5 avril 2022 à La Barque

Éveil chorégraphique : 6 séances gratuites avec Laure Bouvier, professeure, de danse du Conservatoire de Châtellerault pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un parent. Le samedi de 15h à 16h du 8 janvier au 12 février. Éveil musical : 6 séances gratuites avec Cécile Hubineau, pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un parent. Le mardi de 16h45 à 17h45 du 1 mars au 5 avril. organisée par la Barque La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T15:00:00 2022-01-08T16:00:00;2022-01-15T15:00:00 2022-01-15T16:00:00;2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00;2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T16:00:00;2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T16:00:00;2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T16:00:00;2022-03-01T16:45:00 2022-03-01T17:45:00;2022-03-08T16:45:00 2022-03-08T17:45:00;2022-03-15T16:45:00 2022-03-15T17:45:00;2022-03-22T16:45:00 2022-03-22T17:45:00;2022-03-29T16:45:00 2022-03-29T17:45:00;2022-04-05T16:45:00 2022-04-05T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu La Barque Adresse 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Ville Naintré lieuville La Barque Naintré