Sensibilisation Accompagner la fin de vie La Maison de la Nature Bouc-Bel-Air, vendredi 12 avril 2024.

Accompagnement de fin de vie Découvrez Derniers Secours, l’adaptation francophone de Last Aid, déjà enseignée dans une vingtaine de pays à travers le monde !

Derniers Secours vise à sensibiliser le grand public à une approche globale de la fin de vie, prenant en compte ses dimensions physique, psychique, sociale et spirituelle.

Dans cette démarche, chaque individu est considéré dans sa globalité, bien au-delà de sa condition physique ou de son état de santé. Car la fin de vie fait toujours partie intégrante de la vie sous toutes ses formes.

Animée par un binôme comprenant un professionnel de la santé spécialisé en soins palliatifs et un bénévole accompagnant, cette sensibilisation réunit une quinzaine de participants pour aborder tous les aspects de ce moment si particulier.

Il ne s’agit pas d’un groupe de discussion ni d’une formation certifiante mais d’un échange ouvert et libre sur l’approche de la mort et de l’accompagnement en fin de vie.

Rejoignez-nous pour une sensibilisation gratuite d’environ 6 heures. La première session, organisée par les bénévoles d’ACCORDS, se tiendra le 12/04 à Bouc Bel Air, en présence du Dr. MC Gouttebelle, oncologue.

À titre personnel, j’ai beaucoup apprécié cette formation. Rien de morbide, juste de la bienveillance et de l’écoute. Ce qui est important, c’est de comprendre que les Derniers Secours s’adressent à tous, quels que soient l’âge, la qualification, le métier, la situation personnelle. La mort et le deuil sont des périodes difficiles, mais font partie de la vie. Cette formation nous aide à réfléchir sur notre positionnement, nous donne quelques clefs pour être plus présents, plus à l’écoute. C’est plus un point de départ, le début d’un cheminement. Alors, vraiment, je vous invite à prendre le temps de vivre cette journée Derniers secours. En espérant qu’un maximum de personnes se forme pour contribuer à une société du prendre soin, plus bienveillante et plus résiliente . Solène



Ensemble, apprenons à accompagner la fin de vie avec respect et humanité.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

La Maison de la Nature 1 rue Frédéric Chopin

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur derniers-secours@sfap.org

