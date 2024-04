Sensibilisation à l’audiodescription [Semaines des handicaps] Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, mercredi 15 mai 2024.

Le Chêne et ses habitants, de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux (2020)

Une expérience ouverte à tous (déficients visuels ou non)

Un vieux chêne majestueux de 210 ans, devenu un pilier, accueille, protège et nourrit de ses racines jusqu’à sa cime, un monde vibrant et vrombissant d’animaux (écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…).

En introduction à cette séance, Sandrine Dias, autrice d’audiodescription propose une approche inédite du procédé. L’audiodescription est avant tout un travail d’écriture descriptif des éléments visuels du film qui ne peuvent être perçus par la bande-son. La voix de la description est alors habilement et discrètement placée entre les éléments sonores importants du film. Le travail d’audiodescription s’inscrit dans le respect de l’œuvre originale, dans un projet de transmission et de partage d’une émotion cinématographique. Au-delà de la démarche inclusive, la version audiodécrite suscite des questionnements sur l’intention artistique des réalisateurs. C’est ce dialogue entre l’œuvre, les choix de réalisation et la version audiodécrite que nous propose de décrypter Sandrine Dias.

Maison du livre, de l'image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

