Les formations proposées par le CFA Jean Bosco sont dans de nombreux secteurs : * Artisanat * Bâtiment et travaux publics * Commerce et Relation client * Energie – Domotique * Fonction administrative * Hôtellerie – Restauration * Industrie * Informatique * Juridique * Maintenance aéronautique * Maintenance des véhicules & matériels * Métiers du Graphisme – Design * Propreté et Hygiène * Santé – Social * Sécurité * Transport – Logistique Nombre de places disponibles 13 Présentation des formations du CFA Jean Bosco. Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

