Sensibilisation à la lecture à voix haute Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Sensibilisation à la lecture à voix haute Tonneins, 28 avril 2022, Tonneins. Sensibilisation à la lecture à voix haute Médiathèque 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins

2022-04-28 – 2022-04-28 Médiathèque 33 Boulevard François Mitterrand

Tonneins Lot-et-Garonne EUR Deux ateliers proposés par la Médiathèque et animés par Noélie Delmas.

– Les ateliers de sensibilisation à la lecture à voix haute auront lieu jeudi 28 avril et vendredi 29 avril de 10h à 11h30 à la médiathèque municipale en section jeunesse.

Ils seront animés par Noélie Delmas, «Les ateliers de Noé».

– Ateliers gratuits, sur inscription : Médiathèque Municipale, 05 53 84 57 58 ou bibliotheque@mairie-tonneins.fr

Programme détaillé : https://www.journaldetonneins.fr/toutes-les actualites/actualite/news/sensibilisation-a-la-lecture-a-voix-haute Sensibilisation à la lecture à voix haute:

– Deux ateliers proposés par la Médiathèque et animés par Noélie Delmas. +33 5 53 84 57 58 Deux ateliers proposés par la Médiathèque et animés par Noélie Delmas.

– Les ateliers de sensibilisation à la lecture à voix haute auront lieu jeudi 28 avril et vendredi 29 avril de 10h à 11h30 à la médiathèque municipale en section jeunesse.

Ils seront animés par Noélie Delmas, «Les ateliers de Noé».

– Ateliers gratuits, sur inscription : Médiathèque Municipale, 05 53 84 57 58 ou bibliotheque@mairie-tonneins.fr

Programme détaillé : https://www.journaldetonneins.fr/toutes-les actualites/actualite/news/sensibilisation-a-la-lecture-a-voix-haute Médiathèque Tonneins

Médiathèque 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Médiathèque 33 Boulevard François Mitterrand Ville Tonneins lieuville Médiathèque 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Sensibilisation à la lecture à voix haute Tonneins 2022-04-28 was last modified: by Sensibilisation à la lecture à voix haute Tonneins Tonneins 28 avril 2022 Lot-et-Garonne Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne