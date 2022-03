Sensibilisation à la Langue des Signes Française : atelier Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 11 juin 2022

de 10h30 à 12h30

gratuit

Venez participer à un atelier de sensibilisation à la LSF avec Bachir Saifi de l’association Art Sign. A l’occasion du mois parisien du Handicap, vous êtes invités à une heure de découverte de la langue des signes, suivie d’un échange avec l’intervenant en présence d’un interprète en LSF… de belles découvertes en perspective ! Venez nombreux ! Samedi 11 juin, 10h30 Pour adultes sur inscription Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012

