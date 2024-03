Sensibilisation à la création d’entreprise et à la reconversion Pépinière Initio Tulle, vendredi 12 avril 2024.

Sensibilisation à la création d’entreprise et à la reconversion Demi-journée de sensibilisation à la création d’entreprise et à la reconversion : atelier, témoignages d’entrepreneurs, visite ludique de la Pépinière. Vendredi 12 avril, 14h00 Pépinière Initio Evènement dédié aux étudiants de l’IUT de Tulle (classe Génie Industriel et Maintenance)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T14:00:00+02:00 – 2024-04-12T17:30:00+02:00

Pépinière Initio 22, rue du 09 juin 1944, 19000 TULLE Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Sensibilisation création