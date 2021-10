Aix-en-Provence Le Modjo Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Sens’Cap Le Modjo Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Sens’Cap Le Modjo, 30 octobre 2021, Aix-en-Provence. Sens’Cap

Le Modjo, le samedi 30 octobre à 19:30

Capucine Trotobas, chanteuse multi-instrumentiste vous fera un mélange de reprises et de compositions pour une atmosphère chill et détendue mais pas que ! Pop, folk, blues, il y en a pour tous les goûts. Venez apprécier Sens’Cap au Modjo! Le Modjo, c’est apéro – dîner en live!!! Bien au chaud, autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par Anto, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60 > Par SMS: 07.69.13.06.23 ♫♫♫ Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T19:30:00 2021-10-30T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le Modjo Adresse 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le Modjo Aix-en-Provence