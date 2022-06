Sensations sur le Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Saint-Sylvestre-sur-Lot EUR 5 5 Journée découverte organisée par les mairies de Saint-Sylvestre-sur-Lot et de Penne d’Agenais.

Au programme :

Canoës, paddles, pédalos, waterballs, rouleaux sur l’eau, Big air bag, Dunk tank, surf mécanique, ventriglisse, jeux en bois géants, oxzoon, bateaux sans permis, pédalo, aviron. De la culture aussi avec le prototype du futur poïpoïdrome flottant, un dispositif de rencontre artistique, scientifique et sensible avec la rivière. Il n’y a ni âge, ni compétence requise pour participer aux activés du poïpoïdrome flottant, votre disponibilité suffit ! Présence de la mission locale du pays Villeneuvois.

