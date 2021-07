Saint-Vincent-sur-Oust Ferme du Menehy Morbihan, Saint-Vincent-sur-Oust Sensations fortes dans la vallée de l’Oust Ferme du Menehy Saint-Vincent-sur-Oust Catégories d’évènement: Morbihan

Au plein coeur de la vallée de l’Oust, face à l’île aux pies, c’est ici que nous poserons nos valises pour plusieurs jours d’activités physiques, de pleine nature et de bricolage du bois.

Tarif au QF hors déductions VACAF de 110€ à 263€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ferme du Menehy 7 Menehy 56350 SAINT VINCENT SUR OUST Saint-Vincent-sur-Oust Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T18:00:00

