Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg SENSATIONS : EXPOSITION POÉTIQUE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

SENSATIONS : EXPOSITION POÉTIQUE Sarrebourg, 19 octobre 2021, Sarrebourg. SENSATIONS : EXPOSITION POÉTIQUE 2021-10-19 10:00:00 – 2021-11-13 17:00:00

Sarrebourg Moselle Sensorielle et sensuelle, cette exposition noue les liens entre les mots et nos sens. Evocatrice par nature, qui mieux que la poésie pouvait en être ambassadrice ? Par la signification des mots ou leur forme, les cinq sens invitent le visiteur dans une ronde de vers et de rimes…L’entrée est gratuite aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Possibilité de visites guidées de groupe sur rendez-vous. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans. sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr +33 3 87 03 28 52 Libre de droits – Elisa Calvet B. pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Ville Sarrebourg lieuville 48.73526#7.055