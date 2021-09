Saint-Nazaire Base sous-marine Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Sensations béton Base sous-marine Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles, soyez à l’écoute de vos perceptions et approchez de très près la base sous-marine. Une découverte ludique et sensorielle.

Gratuit. Réservation conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Durée 1 H.

Visite en famille à partir de 6 ans Base sous-marine Boulevard de la Légion d’Honneur, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

