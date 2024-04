Sensation voile au pied des falaises du Tréport Sensation Large Centre Nautique du Tréport Le Tréport, samedi 17 août 2024.

Sensation voile au pied des falaises du Tréport Sensation Large Centre Nautique du Tréport Le Tréport Seine-Maritime

Vous embarquerez sur Un pour Tous , voilier de type Echo 90, de 9 mètres, accessible aux personnes à mobilité réduite.

A bord, vous pourrez vous initier à la voile et observer les falaises de la Côte d’Albâtre depuis la mer en toute sécurité. Votre accompagnateur, moniteur expérimenté du Centre Nautique du Tréport Sensation Large se fera un plaisir de partager avec vous sa passion pour la voile et pour le territoire. Avec un peu de chance, vous croiserez même marsouins et phoques dans leur espace naturel au cours de votre balade !

Les balades sont proposées d’avril à octobre.

La programmation est évolutive, nous vous recommandons de contacter la structure afin de confirmer et réserver votre créneau.

Public tout public. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés. Groupes acceptés. Accessible aux personnes en situation de handicap.

Nombre de participants de 6 à 11 pers.

Matériel fourni gilet de sauvetage et ciré si besoin.

Matériel à prévoir vêtements adaptés aux conditions météo.

Cette prestation est labellisé Balades et Randos Nautiques de Seine-Maritime. La garantie ? En prendre plein la vue à chacune de vos escapades ! Aux côtés d’un accompagnateur professionnel et passionné, les balades proposées sont l’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la Seine-Maritime.

Cette prestation est labellisé Balades et Randos Nautiques de Seine-Maritime. La garantie ? En prendre plein la vue à chacune de vos escapades ! Aux côtés d’un accompagnateur professionnel et passionné, les balades proposées sont l’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la Seine-Maritime. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 10:00:00

fin : 2024-08-17 12:30:00

Sensation Large Centre Nautique du Tréport Quai Albert Cauet

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie sensationlarge@gmail.com

L’événement Sensation voile au pied des falaises du Tréport Le Tréport a été mis à jour le 2024-04-09 par Seine-Maritime Attractivité