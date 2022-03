Sensation voile au pied des falaises du Tréport Le Tréport, 27 avril 2022, Le Tréport.

2022-04-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-27 13:30:00 13:30:00 Quai Albert Cauet Port du Tréport ou Centre Nautique

Le Tréport Seine-Maritime

Découverte de la voile au pied des falaises !

Vous embarquerez sur « Un pour Tous », voilier de type Echo 90 de 9 mètres, accessible aux personnes à mobilité réduite. À bord, vous pourrez vous initier à la voile et observer les falaises de la Côte d’Albâtre depuis la mer en toute sécurité. Votre accompagnateur, moniteur expérimenté du Centre Nautique du Tréport – Sensation Large, se fera un plaisir de partager avec vous sa passion pour la voile et pour le territoire. Avec un peu de chance, vous croiserez même marsouins et phoques dans leur espace naturel au cours de votre balade !

Tout public – Accessible aux personnes en situation de handicap

Durée : 2h30

Réservation obligatoire

Tarifs : 38 €/Adulte – 28 €/Enfant – 272 € Privatisation du bateau

sensationlarge@gmail.com +33 2 35 50 12 08 http://www.sensationlarge.com/

