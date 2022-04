Sensation voile au pied des falaises du Tréport

Sensation voile au pied des falaises du Tréport, 28 avril 2022, . Sensation voile au pied des falaises du Tréport

2022-04-28 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-28 13:30:00 13:30:00 Découverte de la voile au pied des falaises ! Vous embarquerez sur « Un pour Tous », voilier de type Echo 90 de 9 mètres, accessible aux personnes à mobilité réduite. À bord, vous pourrez vous initier à la voile et observer les falaises de la Côte… dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville