Sensation Et Nature gites « Les Bruyeres »,Alligny en Morvan, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Alligny-en-Morvan.

Sensation Et Nature

du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet à gites « Les Bruyeres » ,Alligny en Morvan

Nos séjours seront motivés sur plusieurs objectifs sur des temps de renforcement de l’apprentissage et la valorisation de la rentrée scolaire en y amenant des animations ludiques et éducatives, nos animateurs emporteront avec eux une malle de jeux éducatifs pour les temps libres et amèneront de plus à leur animation de journée des grands jeux ludiques, collectifs ou individuels. Nos sejours sont axés par theme et objectif : Theme : Sportif Ce sejour va permettre aux jeunes de pratiquer de nouveaux sports. Le Lac Des Settons station verte de France. ——————————————- A travers nos objectifs les jeunes vont decouvrir de nouvel sensation sportives. C’est au fil de la construction de leur sejour et leur planning que « apprentissage va rimer avec connaissance et vacances » _*** la découverte culturelle : Musée la p’tite ecole**_ _***Activités sportives :**_ Blop Jump, Water jump, Sortie VTT, Rafting _**Objectif du sejour :**_ Activités sportives : Les journées sont axées sur la découverte de nouvelles activités sportives : Objectifs généraux : – Renforcer la cohésion de groupe – Développer le vivre ensemble – Sensibiliser à l’environnement – Découverte sportive – Dépassement de soi, cohésion et respect des règles d’engagement Objectifs de l’activité sportive : Morphologiques : – Bon rendement et bonne résistance de l’organisme Aspects psychomoteurs : – Orientation de l’activité vers l’économie du geste, la précision, l’affinement des techniques – Haute capacité à assimiler et à fixer des habiletés motrices Psychologiques : – Recherche d’indépendance, d’affirmation de soi

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

gites « Les Bruyeres »,Alligny en Morvan LE BOURG 58230 ALLIGNY EN MORVAN Alligny-en-Morvan Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

