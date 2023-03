Foire de Sens 2023 Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne . Retrouvez la Foire de Sens du 28 avril au 2 mai – Destination Terre de jeux 2024.

Inauguration de la foire le 28 avril à 15h, (départ de la place des Héros devant la scène, sous la canopée). La fête foraine aura lieu du 22 avril au 8 mai.

Inauguration de la fête foraine le 22 avril à 17h, (départ de la place Jean Jaurès côté école Jeanne d’Arc). +33 3 86 95 67 00 https://www.ville-sens.fr/agenda/foire-de-sens/ Sens

