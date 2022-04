Festival Culturissimo : Marie-Aude Murail au Théâtre Municipal de Sens Théâtre Municipal de Sens, 12 mai 2022 15:00, Sens.

Jeudi 12 mai, 15h00 Sur place

À l’occasion du Festival Cuturissimo, le Théâtre Municipal de Sens accueillera le jeudi 12 mai à 15h : Une rencontre-lecture avec Marie-Aude Murail, qui présente son ouvrage À l’hôtel du pourquoi-pas.

Émilien et son Baby-Sitter Blues, Nils Hazard l’étruscologue-détective, Kléber et Simple, Siméon, Morgane et Venise dans Oh, boy !, Miss Charity et son lapin Peter… À travers une centaine de romans, Marie‐Aude Murail a créé une immense famille de personnages attachants et exploré des thèmes aussi variés que l’homosexualité, la maladie, la famille… Des sujets graves mais jamais lourds, toujours portés par une vraie compréhension des enfants et des ados qui lui vient peut-être de sa passion précoce pour la littérature jeunesse, qu’elle a étudiée avant de pratiquer.

Résultat : ses livres plaisent et parlent aussi bien aux jeunes qu’aux

moins jeunes. Aujourd’hui traduits en plus de 20 langues, ils ont raflé des dizaines de récompenses, comme le Prix Sorcières pour Le Chien des mers et Le Hollandais sans peine, le Prix Jeunesse France Télévision, le Prix Tam-Tam et le Prix Farniente pour Oh, boy !… Marie-Aude Murail reçoit en outre la Légion d’Honneur pour sa contribution au rayonnement de la France à travers la culture. Et, en mars 2022, l’ensemble de son œuvre se voit distinguer du

Prix Hans Christian Andersen d’écriture, surnommé le « petit Prix Nobel de littérature ».

C’est donc une invitée de prestige que nous recevons au Théâtre de Sens pour une rencontre‐lecture autour de son dernier ouvrage, coécrit avec son frère Lorris Murail : À l’hôtel du pourquoi-pas ? Au programme : le BAC (pour Bureau des Affaires classées, pas de panique !), un enlèvement d’enfant, une chienne renifleuse démotivée, un attrape‐ rêves, une chaîne YouTube de true crime et des serial killers qui rôdent sur Internet…

Théâtre Municipal de Sens 21 Bd des Garibaldi, 89100 Sens

