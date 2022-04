Festival Culturissimo 2022 : Michel Vuillermoz au Théâtre Municipal de Sens Théâtre Municipal de Sens, 13 mai 2022 20:00, Sens.

Vendredi 13 mai, 20h00 Sur place Invitations à retirer à l’Espace Culturel E. Leclerc de Saint-Clément

À l’occasion du Festival Culturissimo 2022, proposé par les Espaces Culturels E. Leclerc, le Théâtre Municipal de Sens accueille Michel Vuillermoz de la Comédie Française pour une lecture de l’ouvrage Le Grand Monde de Pierre Lemaître le vendredi 13 mai prochain à 20h.

Michel Vuillermoz a marqué de son empreinte les plus grands personnages du répertoire de la Comédie-Française, dont il est sociétaire depuis 2007 : Cyrano de Bergerac dans la pièce d’Edmond Rostand, Tartuffe dans l’œuvre de Molière…

À côté de ces rôles incarnés avec panache et récompensés, entre autres, de deux Molières, il nous a régalés de ses mines tantôt ahuries, tantôt sombres dans plus d’une centaine de films. Retenons, pour ne citer qu’eux, Palais royal ! de Valérie Lemercier, La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier ou encore, d’Albert Dupontel, Adieu les cons… et Au revoir là-haut.

Après cette adaptation cinématographique du roman éponyme de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013, il monte sur les planches du Théâtre de Sens pour une lecture du dernier roman de l’auteur, Le Grand Monde (Calmann-Lévy). Une plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses, sur les pas de la famille Pelletier. Au programme : trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, Bouddha et Confucius… et quelques meurtres.

