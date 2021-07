Bobigny Stade départemental de La Motte Bobigny, Seine-Saint-Denis Sens dessus dessous, les traces de l’histoire Stade départemental de La Motte Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis

Sens dessus dessous, les traces de l’histoire Stade départemental de La Motte, 18 septembre 2021, Bobigny. Sens dessus dessous, les traces de l’histoire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Stade départemental de La Motte

Explorez le Grand Quadrilatère, entre archéologie et architecture. Tout en marchant, vous parcourrez le temps et remarquerez les périodes d’occupation de ce site, de l’Antiquité au XXIe siècle. En résolvant ce jeu de piste, vous découvrirez ce que les archéologues ont mis patiemment au jour à Bobigny depuis 1992 avant la construction de bâtiments environnant le stade : les vestiges d’un village d’artisans gaulois, la plus vaste nécropole gauloise d’Europe, une importante occupation gallo-romaine. 2000 ans d’histoire racontés par des objets et des signes qu’il faut savoir déchiffrer. _Un jeu de piste conçu lors du dispositif De Visu, initiative du Département de la Seine-Saint-Denis._

Inscription sur Explore Paris. A partir de 8 ans.

Explorez le Grand Quadrilatère, entre archéologie et architecture. En résolvant ce jeu de piste, vous découvrirez ce que les archéologues ont mis au jour à Bobigny depuis 1992. Stade départemental de La Motte 59 rue Marcel Cachin Bobigny 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Stade départemental de La Motte Adresse 59 rue Marcel Cachin Bobigny 93000 Bobigny Ville Bobigny lieuville Stade départemental de La Motte Bobigny