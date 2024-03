« Sens dessus dessous : immersion ludique dans notre jardin ! » Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn Assat, samedi 1 juin 2024.

« Sens dessus dessous : immersion ludique dans notre jardin ! » Concert des Enchanteurs Insolites au Jardin-Verger conservatoire à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2023. 1 et 2 juin Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn Entrée : 4€, gratuit -10 ans. Inscription pour les ateliers via HelloAsso.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

« Escapade au Jardin : écouter le vent, chatouiller la terre, goûter les fruits et savourer les sensations ! »

Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn 3 bis route du Bois, 64510 Assat, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 60 78 03 http://www.clab.fr [{« type »: « email », « value »: « jardinverger64@gmail.com »}] Jardin et verger conservatoires composés de nombreuses variétés anciennes de légumes, plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales ; ainsi qu’une centaine de variétés anciennes de fruitiers, dont une collection de soixante-dix pommiers du massif pyrénéen et de la région, et d’une haie fruitière de 150 arbustes composée de 32 espèces différentes. L’ensemble est cultivé suivant les techniques de conservation du sol et de l’agroforesterie.

Superficie : 6500 m² Route départementale D215

© Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn