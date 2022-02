“Sens” dessus-dessous / Balade crépusculaire Caniac-du-Causse, 28 mai 2022, Caniac-du-Causse.

“Sens” dessus-dessous / Balade crépusculaire Caniac-du-Causse

2022-05-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-28 22:00:00 22:00:00

Caniac-du-Causse Lot Caniac-du-Causse

Au crépuscule, entre chien et loup, c’est le moment propice à l’éveil des sens. Au travers de cette balade, vous pourrez

découvrir la biodiversité du site Natura 2000 de la zone centrale du causse de Gramat et de l’Espace naturel sensible de la forêt de la Braunhie d’une façon originale, au-delà de la vision habituelle.

Ses chauves-souris, ses insectes nocturnes, sa flore … vivez l’expérience les yeux fermés pour appréhender la nature vivante et géologique avec tous vos autres sens !

Cette balade sera animée par Colin Borie, animateur nature et éducateur à l’environnement et Dominique Rombaut, chargée de mission Natura 2000 et spécialiste des chauves-souris. Elle comporte une sensibilisation au handicap visuel et elle est adaptée aux personnes voyantes et aux personnes présentant des déficiences visuelles.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 6 ans.

Prévoir des vêtements adaptés, des chaussures de marche, de l’eau.

©PNRCQ

Caniac-du-Causse

dernière mise à jour : 2022-02-18 par