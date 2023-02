Sens Dessus Dessous avec André Dussolier – Théatre des bouffes Parisiens, Paris THEATRE DES BOUFFES PARISIENS, 8 février 2023, PARIS.

LE THEATRE DES BOUFFES PARISIENS, LE THEATRE MONTANSIER et FIMALAC CULTURE (lic: L-R-21-14763) présentent SENS DESSUS DESSOUSUne pièce conçue et réalisée par André Dussollier “Quand on les dit, quand on les vit, ils prennent tout leur relief, ils acquièrent toute leur ampleur. Ces extraits de la littérature, ces poèmes, ces monologues, je les ai découverts avec ravissement. Ils m’accompagnent depuis toujours. J’ai envie de partager ces trésors en les faisant vivre sur scène, en les révélant hors de la place qu’ils occupent habituellement dans les livres et sur nos étagères, pour qu’ils aient l’occasion de se faire entendre indépendamment de la reconnaissance accordée à leurs auteurs. On les ressuscite si rarement. Ils appartiennent à tous les genres, à toutes les époques. Qu’ils soient écrits par Victor Hugo, Aragon, Charles Baudelaire, Roland Dubillard, Sacha Guitry, Henri Michaux, Raymond Devos, André Frédérique, L’abbé de L’Attaignant, la beauté les unit, leur originalité nous surprend ; ils sont de tous les temps.” André Dussollier « Dussollier » est magique » TELERAMA Informations pratiques :PAS D’ACCES PMR – Salle à l’étageHeure d’arrivée conseillée : 30mn avant la représentationDurée de la représentation : 90 min soit 1h30 MétroQuatre-Septembre (ligne 3) ou Pyramides (ligne 7, 14)BusOpéra – 4 Septembre ou Petits Champs – Danielle Casanova (ligne 21 , 27 , 29 , 68 , 95)Richelieu – 4 Septembre (lignes 20, 29, 39, 74, 85)ParkingPlace du Marché St Honoré : 39 Place du Marché Saint-Honoré – 75001 ParisPyramides : 15 rue des Pyramides – 75001 ParisBourse : 31 bis rue Vivienne – 75002 Paris André Dussollier André Dussollier EUR19.0 19.0 euros

THEATRE DES BOUFFES PARISIENS PARIS 4 rue Monsigny 75002

Informations pratiques :

PAS D’ACCES PMR – Salle à l’étage

Heure d’arrivée conseillée : 30mn avant la représentation

Durée de la représentation : 90 min soit 1h30



Métro

Quatre-Septembre (ligne 3) ou Pyramides (ligne 7, 14)

Bus

Opéra – 4 Septembre ou Petits Champs – Danielle Casanova (ligne 21 , 27 , 29 , 68 , 95)

Richelieu – 4 Septembre (lignes 20, 29, 39, 74, 85)

Parking

Place du Marché St Honoré : 39 Place du Marché Saint-Honoré – 75001 Paris

Pyramides : 15 rue des Pyramides – 75001 Paris

Bourse : 31 bis rue Vivienne – 75002 Paris

