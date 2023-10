Fest Noz de Seno Breizh Salle de Loisirs Sens-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Fest-noz à Sens-de-Bretagne (35) samedi 21 octobre 2023 à 21h à la Salle de Loisirs – rue de la Madeleine (près du complexe sportif)

Samedi 21 octobre, 21h00

Les Mariolles

La bande à Jo Organisé par l’association Seno Breizh

Prix : 7 €

Prix : 7 €

Buvette sur place

Salle de Loisirs
35490 Sens-de-Bretagne
Sens-de-Bretagne
35490
Ille-et-Vilaine

