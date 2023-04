Veillée bretonne de la Fest’Yves – Fête de la Bretagne 2023 Sens de Bretagne – salle de loisir et complexe sportif Sens-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Veillée bretonne de la Fest’Yves – Fête de la Bretagne 2023 Sens de Bretagne – salle de loisir et complexe sportif, 12 mai 2023, Sens-de-Bretagne. Veillée bretonne de la Fest’Yves – Fête de la Bretagne 2023 Vendredi 12 mai, 20h30 Sens de Bretagne – salle de loisir et complexe sportif Entrée libre Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, la Fest’Yves organise une veillée bretonne au Kimako (2 place du marché – Vieux-Vy-sur-Couesnon). Ce format plus intimiste permet à tous de passer un bon moment au son des musiques bretonnes acoustiques. Les danseurs de l’association Seno Breizh seront également présents pour vous entraîner dans la danse. Enfin, c’est scène ouverte ! Alors, venez avec vos instruments pour un moment convivial ! Entrée libre – Vendredi 12 mai 2023 à 20h30 au Kimako – 2 place du marché – 35490 Vieux-Vy-sur-Couesnon

#fetebretagne2023 #sensdebretagne Sens de Bretagne – salle de loisir et complexe sportif Rue de la Madeleine 35490 Sens-De-Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.festyves.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0601782903 »}, {« type »: « email », « value »: « netidealfr@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T23:59:00+02:00

