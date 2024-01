Concert gratuit Stabar Centre Culturel Sens-de-Bretagne Sens-de-Bretagne, 12 janvier 2024, Sens-de-Bretagne.

Début : 2024-01-12 20:30

Fin : 2024-01-12 23:00

Stabar en concert gratuit au Centre Culturel de Sens-de-Bretagne vendredi 12 janvier 2024 à 20h30. Un concert organisé et offert par l’association Sens Culturel.

Le répertoire du groupe nantais mêle reggae énergique et musiques du monde. Véritable électron libre, Stabar accumule les scènes partout en France et à l’étranger.

Avant sa participation au Festival de Festival Les Nuits du Loup (69), les quatre membres du groupe Stabar font un crochet par Sens-de-Bretagne pour une date unique. C’est le vendredi 12 janvier 2024 à 20h30.

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver au 0688840373 (Association Sens Culturel) ou au 0299395784 (bibliothèque).

Centre Culturel Sens-de-Bretagne 16 avenue Philippe de Volvire 35490 Sens-de-Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine