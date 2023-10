Concert gratuit Gospel 5 – Sens-de-Bretagne Centre Culturel Sens-de-Bretagne Sens-de-Bretagne, 3 novembre 2023 20:30, Sens-de-Bretagne.

Concert gratuit de gospel et de soul avec le groupe Gospel Five vendredi 3 novembre 2023 à 20h30 au Centre Culturel de Sens-de-Bretagne (35). Un concert organisé et offert par l’association Sens Culturel.

Quatre artistes plus un pianiste de cultures musicales différentes réunis par l’amour du jazz vocal fera vibrer vos oreilles et vos émotions à travers un voyage rythmique et sonore. Le groupe revisite les standards du Gospel et de la soul.

Réservation conseillée auprès de l’association Sens Culturel (06 88 84 03 73) ou de la bibliothèque de Sens-de-Bretagne (02 99 39 57 84).

Centre Culturel Sens-de-Bretagne 16 avenue Philippe de Volvire 35490 Sens-de-Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine