Spectacle gratuit pour les enfants de 6 mois à 6 ans samedi 21 octobre à 10h30 au Centre Culturel de Sens-de-Bretagne. Un spectacle graphique et musical par la compagnie OOO offert par l’association Sens Culturel.

Un duo musical et visuel pour les tout-petits. Prenez une dessinatrice et un musicien… L’une qui peint au pinceau, au rouleau, découpe, souffle des bulles, plie son papier… L’autre qui s’empare d’un violon, d’un banjo, d’un ukulélé, d’un trombone, de percussions, d’ustensiles divers. Le tout pour illustrer cinq comptines et régaler les petits spectateurs.

Les réservations sont conseillées au 0688840373 (Sens Culturel) ou au 02.99.39.51.33 (Centre Culturel).

Centre Culturel Sens-de-Bretagne 16 avenue Philippe de Volvire 35490 Sens-de-Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine