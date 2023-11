Film « Le Labyrinthe du silence » Cinéma Confluences Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne Film « Le Labyrinthe du silence » Cinéma Confluences Sens, 27 novembre 2023T 20:00, Sens. Film « Le Labyrinthe du silence » Cinéma Confluences Sens Lundi 27 novembre, 20h00 Film allemand « Le Labyrinthe du silence » le lundi 27 novembre 2023 Lundi 27 novembre, 20h00 1 L’Association Franco-Allemande présente le lundi 27 novembre 2023 à 20h00 au cinéma Confluences de Sens le film « Le Labyrinthe du silence« , de Giulio Ricciarelli, sorti en 2015. V.O. sous-titrée.

Le synopsis :

Allemagne 1958 : Un jeune procureur allemand découvre des documents inculpant d’anciens fonctionnaires Nazis d’Auschwitz réinsérés dans la société, il décide de mener l’enquête qui conduira au premier procès des nazis par des allemands (procès de Francfort, 1963). Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que les Allemands ne fuient pas leur passé. Cinéma Confluences Sens Sens 89100 Yonne Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Cinéma Confluences Adresse Sens Ville Sens Departement Yonne Lieu Ville Cinéma Confluences Sens

Cinéma Confluences Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/