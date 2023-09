Film allemand « Pour ton anniversaire » en V.O. sous-titrée Cinéma Confluences Sens Catégories d’Évènement: Sens

L'Association Franco-Allemande de Sens présente je jeudi 12 Octobre 2023 au cinéma Confluences de Sens à 20h00 le film « Pour ton anniversaire » ('Zum Geburtstag') en V.O. sous-titrée :

« Début des années 80, Allemagne de l’est.

Paul, le jour de ses 16 ans, passe un pacte avec son ami Georg, qui doit quitter la ville : il pourra sortir avec sa petite amie Anna, à condition qu’il la lui rende quand Georg le souhaitera, au moment jugé opportun.

Trente ans plus tard, Paul vit heureux avec Anna et leurs deux enfants. Georg réapparaît soudain à la tête du service où travaille Paul. est-il revenu pour reprendre Anna…

