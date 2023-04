Randonnée du muguet Route de la Chapelotte, 30 avril 2023, Sens-Beaujeu.

Randonnée pédestre du muguet dans les bois de Sens-Beaujeu proposé par le foyer rural..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . 3 EUR.

Route de la Chapelotte

Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire



Lily of the valley walk in the woods of Sens-Beaujeu proposed by the rural home.

Paseo del lirio de los valles por los bosques de Sens-Beaujeu propuesto por el Foyer Rural.

Maiglöckchen-Wanderung in den Wäldern von Sens-Beaujeu, angeboten vom Foyer rural.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois