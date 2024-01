Festival des Grands-Parents Jeux de société Salle des fêtes Sens, mardi 20 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-02-20 17:00:00

Les vacances scolaires sont souvent l’occasion pour les familles de se retrouver et de passer des moments privilégiés ensemble. Mais pour les grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants durant ces périodes, trouver une activité qui plaise à toutes les générations peut parfois s’apparenter à un vrai casse-tête. C’est précisément pour répondre à ce défi que la ville de Sens organise le « Festival des Grands-Parents » ! Ce nouveau rendez-vous intergénérationnel est conçu pour offrir des solutions pratiques et ludiques aux grands-parents petits-enfants afin de profiter pleinementde leur temps ensemble !

Revisitez les classiques ou découvrez de nouveaux jeux pour des moments de complicité et de réflexion en famille.

Mais aussi :

– Coin lecture Lisez et laissez-vous transporter dans des univers féeriques grâce à des histoires captivantes pour les petits et les grands.

– Atelier créatifs Découvrez des activités manuelles pour encourager la créativité et l’échange de savoir-faire entre générations.

– Scrapbooking familial Rassemblez-vous autour d’une table pour créer ensemble un album de souvenir inestimables.

– Cabine photo à thèmes Une cabine photo avec différents décors et accessoires pour se prendre en photo et créer des souvenirs amusants

Salle des fêtes Rue René Binet

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Festival des Grands-Parents Jeux de société Sens a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Sens et Sénonais