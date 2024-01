Conférence autour des oiseaux de jardin L’Amphi Sens, vendredi 26 janvier 2024.

La Communauté d’Agglomération du Grand sénonais vous invite à une conférence pour mieux connaitre les oiseaux de vos jardins, vendredi 26 Janvier à 18h.

Ce rendez-vous précède l’opération nationale de comptage des « Oiseaux de Jardins », organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le Muséum National d’Histoire Naturelle des 27 et 28 Janvier prochains.

Ainsi, forts de toutes les connaissances acquises lors de cette conférence, vous pourrez, vous aussi, participer à ce grand comptage national qui a lieu deux fois par an.

Cette conférence sera animée par Florian Verdier, professeur d’ornithologie à l’Université Sénonaise pour tous et Théo Ghazal, chargé des questions de biodiversité à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais.

Au programme, découverte des différentes espèces de nos régions, importance de la science participative, et sensibilisation à l’ornithologie.

Le public pourra échanger avec les intervenants et poser leurs questions tout au long de cette conférence qui se veut ludique et accessible à tous. Ne manquez pas cette occasion unique de vous informer sur la biodiversité de nos jardins et de contribuer à une cause précieuse. Venez nombreux !

L’Amphi 90 Rue Victor Guichard

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



