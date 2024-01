Cerveau et Corps en compétition Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens, samedi 20 janvier 2024.

Cerveau et Corps en compétition Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:30:00

fin : 2024-01-20 21:00:00

Dans le cadre de l’événement Nuit de la Lecture 2024.

En équipe de 2 joueurs, venez affronter une deuxième équipe, soyez le plus rapide à buzzer en donnant la bonne réponse afin de remporter la victoire.

Le public pourra également participer en répondant aux questions sur leur téléphone.

Quatre thèmes seront abordés ! Le corps et la littérature, le corps et le sport, le corps et la musique, le corps et l’art.

Accès libre, sans inscription au préalable.

.

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Cerveau et Corps en compétition Sens a été mis à jour le 2024-01-11 par OT Sens et Sénonais