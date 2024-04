« S’enraciner » Exposition Bretoncelles, samedi 8 juin 2024.

« S’enraciner » Exposition Bretoncelles Orne

La galerie du Bout du Pré expose les regards que posent ses adhérents sur leur territoire principalement au travers de la photographie. L’exposition se déroule au 17, lieu-dit le Bas de Jonville. Dans le jardin, les expositions sont ouvertes sans interruption et sont gratuites. La Petite galerie (lieu fermé) est ouverte le week-end et durant les vacances.

Pratique entrée libre tous les jours de 10h à 19h.

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-10-30 19:00:00

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville

Bretoncelles 61110 Orne Normandie

