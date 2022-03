Senpereko Trail Saint-Pée-sur-Nivelle, 12 mars 2022, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Senpereko Trail Saint-Pée-sur-Nivelle

2022-03-12 – 2022-03-12

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle

Course à pied en montagne .

Tontorrez tontor le 12/03 à 05h00 : 80 km et D+5600

Gotorlekuen itzulia le 12/03 à 9h00 : 42 km et D+2800

Ibar Run Trail le 12/03 à 11h00 : 9.8 km et D+330

+33 6 11 03 00 78

SPUC Lasterka

Saint-Pée-sur-Nivelle

