Senones Place Dom Calmet Senones, Vosges Marché de Noël des artistes Place Dom Calmet Senones Catégories d’évènement: Senones

Vosges

Marché de Noël des artistes Place Dom Calmet, 12 décembre 2021 10:00, Senones. Dimanche 12 décembre, 10h00 Sur place Gratuit jpl2802@gmail.com Marché d’artistes et marché de Noël Le Marché des Artistes s’installera à la Bibliothèque des Princes le 12 décembre ! Lors du marché de Noël de SENONES

Des supers cadeaux originaux à offrir ou à s’offrir! 10h – 18h Marché artisanal sous le cloître, place Dom Calmet et artistique à la bibliothèque des Princes.

16h Défilé de Saint-Nicolas

17h15 Spectacle pour les enfants dans l’abbaye avec l’association » C’est pour Rire »

18h Distribution de chocolat chaud et clémentines aux enfants.

Feu d’artifice pour clôturer ces festivités. Place Dom Calmet 88210 SENONES 88210 Senones Vosges dimanche 12 décembre – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Senones, Vosges Autres Lieu Place Dom Calmet Adresse 88210 SENONES Ville Senones Age maximum 99 lieuville Place Dom Calmet Senones