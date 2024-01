SPECTACLE : L’AFFAIRE EST GRAVE Senones, samedi 16 mars 2024.

SPECTACLE : L’AFFAIRE EST GRAVE Senones Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Cette satire sociale raconte l’arrivée d’un étranger amnésique dans un petit royaume perdu dans les nuages, elle met en scène un microcosme stéréotypé qui se trouve chamboulé par un élément extérieur et met en lumière les travers et limites de l’ordre établi.

Spectacle pluridisciplinaire, L’Affaire est Grave fait appel au langage du cirque, de la marionnette et de la magie nouvelle. L’ensemble de ces pratiques populaires apporte ainsi à la narration un caractère jubilatoire, constituant une véritable porte d’entrée vers des interrogations philosophiques relatives à l’éthique, à la politique et au social. La multiplicité des codes et des espaces immerge le spectateur dans une machinerie confinant à l’absurde.

La Compagnie respecte ainsi l’esprit de l’œuvre adaptée qui est, selon les mots d’un libraire, De la grande philosophie dans des petites cases.

Afin d’ouvrir des espaces poétiques dans le réel et au plus près du public, la compagnie a imaginé pour cette création un lieu mobile, créant ainsi une salle de spectacle intimiste.

Bus gratuit mis à disposition par le Pôle Spectacle Vivant à 19h devant l’Espace Georges-Sadoul

Spectacle à partir de 5 ans.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGESEnfants

10 EUR.

Senones 88210 Vosges Grand Est



