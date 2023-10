On se mare la main à la pelle – chantiers d’automne Senonches, 21 octobre 2023, Senonches.

Ce chantier bénévole d’automne vous propose de participer sur le site de l’étang de l’Isle pelle en main. Encadré par un salarié du Conservatoire, venez vous dépenser en partageant un moment conviviale dans un espace naturel tout à fait singulier ! Objectif : la création d’une mare dans une prair.

This autumn’s volunteer workcamp invites you to take part in a shovel-in-hand activity on the Etang de l’Isle. Supervised by an employee of the Conservatoire, come and work out while sharing a convivial moment in a very special natural area! Objective: to create a pond in a meadow

El campo de voluntariado de este otoño le invita a participar en una actividad de pala en mano en el paraje del Etang de l’Isle. Bajo la supervisión de un miembro del personal del Conservatorio, venga a hacer ejercicio y a compartir un momento agradable en un espacio natural muy especial Objetivo: crear un estanque en un prado

Bei diesem freiwilligen Arbeitseinsatz im Herbst können Sie sich am Teich von Isle mit der Schaufel in der Hand beteiligen. Unter der Anleitung eines Mitarbeiters des Konservatoriums können Sie sich auspowern und einen geselligen Moment in einem einzigartigen Naturgebiet verbringen Ziel: Schaffung eines Teichs in einer Wiese

