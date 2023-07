Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église Notre-Dame Senonches, 16 septembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Notre-Dame. L’édifice, dont le clocher du XIIIe siècle est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 4 février 1927, a été remaniée au XVIème siècle. L’église Notre-Dame de Senonches est située sur les fondations d’une ancienne abbaye..

Free tour of Notre-Dame church. The building, whose 13th-century bell tower was listed as a historic monument by decree of February 4, 1927, was remodeled in the 16th century. Notre-Dame de Senonches church stands on the foundations of a former abbey.

Visita gratuita de la iglesia de Notre-Dame. El edificio, cuyo campanario del siglo XIII fue declarado monumento histórico por decreto de 4 de febrero de 1927, fue modificado en el siglo XVI. La iglesia de Notre-Dame de Senonches se levanta sobre los cimientos de una antigua abadía.

Freie Besichtigung der Kirche Notre-Dame. Das Gebäude, dessen Glockenturm aus dem 13. Jahrhundert per Erlass vom 4. Februar 1927 als historisches Denkmal eingetragen wurde, wurde im 16. Jahrhundert umgebaut. Die Kirche Notre-Dame de Senonches befindet sich auf den Fundamenten einer ehemaligen Abtei.

