Fête du 14 juillet – cérémonies – animations Senonches, 14 juillet 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Dépôt de gerbe au monument aux morts, départ du monument jusqu’au lac Arthur Rémy. Revue des sapeurs pompiers et pot de l’amitié. Soirée dansante avec DJ jusqu’à 2 h du matin. Buvette et restauration sur place. Retraire aux flambeaux départ de la salle des fêtes suivi d’un d’artifice..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Wreath-laying at the war memorial, departure from the memorial to Lac Arthur Rémy. Firemen’s review and pot de l’amitié. Dance party with DJ until 2 a.m. Refreshments and catering on site. Torchlight procession from the salle des fêtes, followed by fireworks.

Colocación de una corona de flores en el memorial de guerra, salida del memorial del lago Arthur Rémy. Revista de los bomberos y copa de la amistad. Fiesta con DJ hasta las 2 de la madrugada. Refrescos y catering in situ. Procesión de antorchas desde el ayuntamiento seguida de fuegos artificiales.

Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal, Abmarsch vom Denkmal bis zum Arthur-Rémy-See. Revue der Feuerwehr und Umtrunk. Tanzabend mit DJ bis 2 Uhr morgens. Getränke und Speisen vor Ort. Fackelzug von der Festhalle aus, gefolgt von einem Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT DU PERCHE