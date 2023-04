Apéritif conférence – les zones humides en forêt de senonches 1 Rue du Four Banal, 20 juin 2023, Senonches.

Comme tous les 3ème mardi du mois, l’association culturelle vous propose sa conférence, animée par LLoyd Paillard conservateur d’espaces naturels. Un apéritif sera offert en fin de soirée..

2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 . EUR.

1 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



As every 3rd Tuesday of the month, the cultural association proposes you its conference, animated by LLoyd Paillard curator of natural spaces. An aperitif will be offered at the end of the evening.

Como cada tercer martes de mes, la asociación cultural le ofrece su conferencia, animada por Lloyd Paillard, conservador de espacios naturales. Al final de la velada se ofrecerá un aperitivo.

Wie jeden dritten Dienstag im Monat bietet der Kulturverein seine Konferenz an, die von LLoyd Paillard, einem Konservator für Naturräume, geleitet wird. Am Ende des Abends wird ein Aperitif angeboten.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU PERCHE