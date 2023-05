Saint-Cyr, 17 juin 2023, Senonches.

Fête foraine les 2 jours, exposition de voitures. Samedi, défilé de la St-Cyr, côtelette, représentation de majorettes, bal. Dimanche , brocante, danse country, variété. Buvette et restauration sur place..

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Fair on both days, car show. Saturday, St-Cyr parade, chops, majorettes representation, ball. Sunday, flea market, country dance, variety. Refreshments and food on site.

Feria los dos días, exposición de coches. Sábado, desfile de St-Cyr, chuleta, actuación de majorettes, baile. Domingo, mercadillo, baile country, espectáculo de variedades. Refrescos y comida in situ.

Jahrmarkt an beiden Tagen, Autoausstellung. Samstag, St-Cyr-Parade, Kotelett, Majorettenvorführung, Ball. Sonntag: Flohmarkt, Country-Tanz, Varieté. Getränke und Speisen vor Ort.

