Nature en fête 1 Rue du Château, 3 juin 2023, Senonches.

Les Forêts du Perche s’animent pour un week-end festif autour de l’écotourisme, des rendez-vous au jardin et des abeilles… Programme détaillé sur demande.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . 10 EUR.

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Forêts du Perche come alive for a festive weekend around ecotourism, garden meetings and bees… Detailed program on request

Los Forêts du Perche cobran vida durante un fin de semana festivo de ecoturismo, eventos en los jardines y abejas… Programa detallado a petición

Die Wälder des Perche beleben sich für ein festliches Wochenende rund um den Ökotourismus, Gartentermine und Bienen… Detailliertes Programm auf Anfrage

Mise à jour le 2023-04-13 par OT DU PERCHE