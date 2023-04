Les p’tits mangaka – manga mugs 2 Rue de Verdun, 18 mai 2023, Senonches.

Animation pour les 10/16 ans, l’atelier les p’tits mangaka vous propose de personnaliser votre mug. Matériel fourni. Inscription obligatoire, places limitées..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 13:00:00. EUR.

2 Rue de Verdun

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Animation for the 10/16 years old, the workshop « les p’tits mangaka » proposes you to personalize your mug. Material provided. Registration required, limited places.

Animación para niños de 10/16 años, el taller « les p’tits mangaka » te propone personalizar tu taza. Materiales proporcionados. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Animation für 10- bis 16-Jährige, das Atelier les p’tits mangaka bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Tasse zu personalisieren. Das Material wird bereitgestellt. Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze.

