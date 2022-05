Vivez l’expérience d’une hypno-balade dans le Perche ! 28250 Forêt de Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Vivez l’expérience d’une hypno-balade dans le Perche ! 28250 Forêt de Senonches, 28 mai 2022 14:00, Senonches. Samedi 28 mai, 14h00 Sur place 25€ https://novahypnose.fr/index.php/hypno-balade-dans-le-perche/ L’ hypno-balade n’est pas une simple balade. Vous vivez une expérience unique qui vous aide à vous reconnecter à vous même Je suis très heureux de vous annoncer la deuxième saison des hyno-balades dans le Perche.

L’hypno-balade n’est pas une simple balade. Vous vivez une expérience unique qui vous aide à vous reconnecter à vous même et à retrouver vos ressources intérieures, en utilisant les outils ludiques d’hypnose et des ressources que vous pourrez ré-utiliser dans votre vie quotidienne. Les hypno-balades dans la nature sont ouvertes à tous, aucune connaissance préalable de l’hypnose n’est nécessaire, Offre Groupe

Calendrier sur le site novahypnose.fr

Maximum 5 personnes

Tarif : 25€ par personne Inscription

Par mail (contact@novahypnose.fr), téléphone (0649358089) ou par le site web (novahypnose.fr). Paiement sur place . Plus d’informations sur le site Web : https://novahypnose.fr https://novahypnose.fr/index.php/hypno-balade-dans-le-perche/ 28250 Forêt de Senonches senonches 28250 Senonches Eure-et-Loir samedi 28 mai – 14h00 à 16h00

