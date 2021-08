Paris Petit Bain Paris Senny camara Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le vendredi 27 août 2021

de 18h à 0h

gratuit

Petit Bain présente le 27 aout En partenariat avec Technopol et La Villette Senny Camara (live) La musique, chez Senny Camara, c’est avant tout une histoire de cordes. Celles de sa kora – traditionnellement réservée aux hommes – dont elle a su faire une alliée pour s’accomplir en tant qu’artiste mais aussi en tant que femme. Profondément attachée à son indépendance, Senny Camara a préféré apprendre elle – même les secrets de la harpe – luth des djélis plutôt que de compter sur un maestro ou sur la providence. Concerts -> Musiques du Monde Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain

